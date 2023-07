Tra libri, musica, poesia e botanica torna a Roma TeverEstate

ROMA – Si chiama TeverEstate il festival che fino al 3 settembre porterà tra le banchine del Lungotevere Tor di Nona libri, dibattiti, poesia e musica oltre a vino e cucina. Là, dove Castel Sant’Angelo disegna la scenografia perfetta, si alterneranno concerti, incontri e spettacoli – a ingresso gratuito – promossi e organizzati dall’associazione culturale Cibaldone insieme ad App Eventi e con il patrocinio e la partecipazione dell’Orto Botanico, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e del Municipio I del Comune di Roma, ma non solo: anche il Museo Etrusco di Villa Giulia è prestigioso partner di TeverEstate. Il Museo sarà infatti presente con due conferenze in calendario, una il 18 luglio e un’altra il 25, la prima intitolata ‘Un fiume di storia’ che vedrà protagonista il Direttore del Museo, Valentino Nizzo e la seconda, dedicata a Villa Giulia “L’ottava meraviglia del mondo”, che porterà sul Tevere Maria Paola Guidobaldi, conservatrice delle collezioni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

TUTTI I FESTIVAL DI TEVERESTATE 2023

Una manifestazione TeverEstate 2023 che non strizza l’occhio, come spesso succede, al turismo di massa. Certamente l’area lounge e l’osteria di Terrazza Tevere, aperte dalle 11.00 del mattino all’1.00 di notte, soddisferanno le esigenze di tutti, ma il cartellone presenta ospiti e appuntamenti che accedono i riflettori su tematiche ampie e attuali. Non un solo festival ma ben tre: il Cibaldone Culture Festival, il Cibaldone Music Festival e il Cibaldone Wine Festival che, per esempio, darà voce alle cantine per raccontare territori, sapori da tutta Italia e persino parità di genere. Per la sezione ‘Music Festival’ il palco ospiterà dal jazz allo swing, dalla musica caraibica al rock e poi per quella ‘Culture’ si apriranno più scenari tra libri, radio, poesia, arte, teatro, storia ed ecologia.

SPAZIO ALLA POESIA CONTEMPORANEA

In scena, tra gli altri, i ‘poeti’ dei giorni nostri con ‘Materie Poetiche’, che porterà sul palco reading di versi dedicati all’acqua, all’aria, alla terra e al fuoco e allo stesso tempo dimostrerà come la poesia sia ancora oggi materia vivissima ed elemento unificante e rigenerante per la nostra società. E ancora, per restare sul tema, a TeverEstate ecco anche ‘Argini’, il primo festival di poesia e letteratura che punta a sovvertire la normale percezione dell’arte e della scrittura in versi e ‘Radio Poetanza’, presente con una postazione di web radio in alcune giornate della rassegna che presenterà format radiofonici sulla poesia con declamazioni, approfondimenti e ospiti di primo piano.

Sono invece quattro gli incontri affidati a ‘Leggere Tutti’ che porterà sul palco librai ed editori indipendenti e bibliotecari. ‘Gatto a TeverEstate’ è invece la rassegna dedicata a incontri con autori, ideata da ‘Il Talento di Roma’ che tutto l’anno lavora per promuovere libri e lettura. Tra gli ospiti in programma la finalista al Premio Strega 2023 Maria Grazia Calandrone, Nella Frezza, Camilla Ghiotto, Dario Pontuale, Francois Morlupi e Luca Ricci.

IL 29 LUGLIO APPUNTAMENTO CON LA FINALE REGIONALE DI SLAM POETRY

Da non perdere è la serata di ‘Slam Poetry’, non una serata qualunque ma la finale regionale ‘slam poetry WOW – Incendi spontanei’. L’appuntamento, in programma il 29 luglio alle ore 20, vedrà sul palco abilissimi poeti contemporanei sfidarsi in prosa e in rima.

Tra incontri e spettacoli anche mostre come ‘Amatrice-Accumoli, out.of the windows’ visitabile fino al 12 luglio e ‘Tevere Gloria e Disgrazia’ di Officine Fotografiche. Un’esposizione quest’ultima nata da un laboratorio di osservazione del Tevere e della sua vita, che parla di una società millenaria, spaziando trasversalmente tra i generi fotografici.

LE MOSTRE DI TEVERESTATE E I TALK DELL’ORTO BOTANICO

Anche ‘L’Orto Botanico di Roma incontra il Tevere’ con una serie di talk per conoscere le piante, le loro mille varietà, le coltivazioni e l’importanza della conservazione del verde in ambito urbanistico: “Tutto l’anno promuoviamo eventi aperti al pubblico- ha spiegato in conferenza stampa Flavio Tarquini, coordinatore dell’Orto Botanico di Roma- TeverEstate rientra tra gli obiettivi che abbiamo, ossia quello di divulgare tematiche sulla botanica e sugli ecosistemi che sono importanti anche per il nostro benessere. Il pubblico se stimolato risponde in maniera davvero interessante”.

“Vogliamo che i residenti si riapproprino del loro territorio- ha detto Chiara Mazza, direttrice artistica di Cibaldone Culture Festival- Quindi non solo ristorazione ma anche tanta cultura con una proposta ampia e di ampio respiro. Con questo cartellone TeverEstate 2023 getta il cuore oltre l’ostacolo e lancia una sfida”.

“Questa manifestazione- ha aggiunto l’assessora alla Cultura del Municipio I, Giulia Silvia Ghia- si svolge sul Tevere sotto a Castel Sant’Angelo, proprio in quest’area stanno per iniziare i lavori giubilari tra cui un parcheggio per 400 macchine. Far vivere questo spazio durante un’operazione così è una sfida ma anche una responsabilità nei confronti di cittadini e turisti che continuano ad arrivare in centro. Non potevamo dunque non dare il patrocinio a un’iniziativa che porta cultura e decoro”.