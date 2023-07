I Depeche Mode in Italia anche nel 2024: si aggiungono 3 date nei palazzetti

ROMA – I Depeche Mode stanno per sbarcare in Italia con 3 date del Memento Mori Tour che li vedrà protagonisti il 12 luglio all’Olimpico di Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 16 luglio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

Dave Gahan e Martin Gore, però, non si fermano qui e aggiungono nuove date nei palazzetti. Ci sarà, infatti, un nuovo tour nel 2024 e anche in quello l’Italia è compresa con altre 3 date.

Il 23 marzo 2024 i Depeche saranno al PalaAlpitour di Torino e il 28 e il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

I BIGLIETTI

A partire dalle ore 10 di giovedì 13 luglio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti, invece, sarà aperta alle 11 di venerdì 14 luglio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.