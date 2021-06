Tg Lazio, edizione dell’11 giugno 2021

IL LAZIO VEDE LA ZONA BIANCA, ATTESA RATIFICA DAL MINISTERO

Dalla prossima settimana nel Lazio saranno allentate ulteriormente le misure restrittive anti-Covid. “Siamo alla vigilia della zona bianca- ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- I dati sono ormai consolidati e attendiamo la ratifica per lunedì da parte del ministro Speranza”. Intanto la campagna di vaccinazione sta per centrare un altro importante traguardo: “Oggi- ha aggiunto D’Amato- raggiungeremo 4 milioni di somministrazioni e solo ieri ne abbiamo fatte 70mila, un record”.

VACCINO, PROBLEMI ASTRAZENECA: LAZIO SOSPENDE OPEN WEEK OVER 18

Il Lazio ha sospeso l’Open week AstraZeneca per la fascia 18-30 anni, in programma per le giornate dal 9 al 13 giugno. La decisione, comunicata dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, è stata presa all’indomani della morte per trombosi di una 18enne a Genova vaccinata col siero anglosvedese. “Le prenotazioni sono sospese- ha aggiunto D’Amato- e gli appuntamenti dei cittadini della fascia 18-30 anni verranno riprogrammati con altri vaccini”. Per le secondi dosi di chi ha già ricevuto un primo vaccino AstraZeneca, secondo D’Amato “il Comitato tecnico scientifico dovrà decidere in modo chiaro cosa fare perché comporta un elemento organizzativo, di approvvigionamento e trasparenza nei confronti dei cittadini”.

COMUNALI, TANDEM CENTRODESTRA MICHETTI-MATONE SI PRESENTA

Enrico Michetti e la magistrata Simonetta Matone, il tandem scelto dal centrodestra per le elezioni comunali, si è presentato stamattina alla stampa. “Roma è governabile- ha detto Michetti- ma c’è bisogno di onestà e soprattutto di competenza. Dovremo restituire alla Città eterna l’orgoglio di caput mundi. Sarà difficile e non abbiamo la bacchetta magica ma dovremo ascoltare la gente e servirla”. Simonetta Matone, che sarà la vicesindaca in caso di vittoria, ha sottlineato di avere “accettato questa proposta perché nella vita bisogna saper rischiare. Sono romana e conosco non solo la ztl ma soprattutto tutto ciò che è stato ignorato a lungo”.

CALCIO, INAUGURATA A PIAZZA DEL POPOLO FAN ZONE PER EUROPEI

Un grande palco, stand, punti informativi, campi da teqball e calcio a tre ma anche due maxischermi. E’ la fan zone per gli Europei di calcio, che iniziano oggi con l’incontro Italia-Turchia a Roma, inaugurata a piazza del Popolo dalla sindaca Virginia Raggi. “E’ la fan zone più grande d’Europa e Roma è la città della ripartenza post Covid”, ha detto la prima cittadina ricordando che nel centro della Capitale sono stati dislocati anche 4 hot spot oltre a un maxischermo a via dei Fori Imperiali per vedere le partite.