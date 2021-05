Lazio, sabato e domenica Open Day AstraZeneca per gli over 40

ROMA – “Sabato 15 e domenica 16 si terrà un Open Day AstraZeneca per gli over 40 (nati 1981) con ticket virtuale. I siti interessati sono 21 a Roma e in tutte le province. Hub, modalità e orari saranno comunicati nei prossimi giorni”. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Che annuncia anche che nel Lazio “è stata superata la quota delle 2 milioni e 380mila somministrazioni e sono oltre 783mila le persone che hanno completato il ciclo vaccinale”.

635 NUOVI CASI, NUMERI MAI COSÌ BASSI DA SETTE MESI

L’assessore ha spiegato anche che “oggi nel Lazio, su oltre 13mila tamponi e oltre 21mila antigenici per un totale di 25mila test, si registrano 635 nuovi casi positivi (oggi è il numero più basso di positivi negli ultimi sette mesi), 40 decessi e 1.230 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4.7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2.4%”.

A Roma i nuovi casi sono 406.

UN CASO DI VARIANTE INDIANA NELLA ZONA ROSSA DI SABAUDIA

D’Amato ha poi annunciato che “nel comune di Sabaudia, a Bella Farnia, è stato rilevato un caso di variante indiana all’interno della microzona rossa. Il cittadino – ha spiegato l’assessore alla Sanità – è attualmente in quarantena vigilata dalla Asl Latina”.