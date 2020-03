Coronavirus, l’Agenzia di stampa Dire partecipa a ‘Solidarietà Digitale’

MILANO – Anche l’Agenzia di stampa Dire partecipa a ‘Solidarietà digitale’, l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

L’Agenzia Dire ha quindi deciso di offrire a tutte le testate locali, cartacee e web, l’accesso riservato al proprio notiziario sanità, con tutte le news dell’ultim’ora, gli approfondimenti scientifici e le voci del mondo della sanità italiana. Per accedere al servizio è necessario scrivere all’indirizzo email [email protected]