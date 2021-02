Draghi, oggi voto su Rousseau: Di Maio e Conte per il sì

ROMA – Oggi aalle ore 10 alle ore 18 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti M5s aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. “Se fossi iscritto a Rousseau voterei si’” alla consultazione online “e l’ho già dichiarato, perché il Paese é in tale situazione e ci sono tali urgenze che comunque è bene che ci sia un governo”. Sono le parole del presidente del consiglio dimissionario Giuseppe Conte, interpellato dai cronisti in un video del Fattoquotidiano.it.

Dello stesso avviso anche Luigi Di Maio che in diretta su facebook ha dichiarato: “Quando parlo di incidere parlo del ministero della Transizione ecologica. Grillo lo ha proposto e ha fatto discutere tutta Italia di questo. Poi Draghi ha assicurato che ci sarà. Beppe ha sempre visto più lungo di tutti noi e lo ringrazio perché ha dato al Paese il ministero della Transizione ecologica e noi saremo all’avanguardia per questo”. “Io voterò convintamente si'” sulla piattaforma Rousseau – ha aggiunto- perché “tutto quello che abbiamo fatto non dobbiamo lasciarlo in balia di chi vuole abolirlo. Se non ci saremo non è che si va avanti, si torna indietro. È solo incidendo che si cambiano le cose. E non esiste una maggioranza senza di noi. Andare all’opposizione? Ma saremmo all’opposizione di noi stessi. Tante volte abbiamo dovuto scegliere e noi abbiamo sempre messo davanti il bene dell’Italia”. E ancora: “Dobbiamo partecipare a questo governo per difendere quello che abbiamo ottenuto e spendere bene i soldi ottenuti da Giuseppe Conte. Io mi fido di noi e mi fido di voi, io mi fido di Grillo, io mi fido di Conte“, ha ribadito Di Maio.