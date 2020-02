FOTO | La Cineteca restaura il Carnevale di San Giovanni

BOLOGNA – Dopo il grande cinema internazionale, ora anche il carnevale di provincia è ‘ritrovato’, o meglio, restaurato. Si tratta di un raro filmato storico del 1928 del carnevale di San Giovanni in Persiceto, a Bologna, ritrovato dal circolo fotografico ‘Il palazzaccio’ e affidato nelle mani esperte della Cineteca di Bologna, che lo ha restaurato e digitalizzato. La pellicola, un filmato muto della durata di circa 15 minuti, si divide in due parti.

La prima è dedicata alla sfilata dei carri di carnevale lungo i viali di circonvallazione e in piazza del Popolo nella domenica del 19 febbraio 1928; la seconda parte invece si concentra sul veglione al teatro comunale, con riprese dei balli, degli abiti e delle maschere. Anche per questo, il filmato sarà proiettato in anteprima proprio al teatro comunale di Persiceto, mercoledì prossimo, alle 21. La serata sarà introdotta da Sergio Vanelli, speaker del carnevale storico persicetano, e prima del filmato restaurato il Palazzaccio presenterà anche un documentario che racconta la tradizione del carnevale nel periodo tra le due guerre mondiali.