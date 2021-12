Tg Politico Parlamentare, edizione del 10 dicembre 2021

CAPORALATO, COINVOLTA LA MOGLIE DI UN PREFETTO

Blitz anti caporalato a Foggia. Sedici persone coinvolte e cinque arresti nell’operazione dei carabinieri. Tra loro anche la moglie di Michele Di Bari, prefetto al vertice del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Il Viminale ha comunicato che il prefetto ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la notizia dell’inchiesta. Michele di Bari è stato prefetto a Vibo Valentia, Modena, Reggio Calabria e vice a Foggia. All’attacco Fratelli d’Italia che chiede alla ministra Luciana Lamorgese di lasciare l’incarico.

COVID, NATALE IN GIALLO PER MOLTE REGIONI

In Italia cresce l’incidenza dei casi da Covid: aumentano ricoveri e malati in terapia intensiva. La Calabria è a forte rischio di passare in zona gialla da lunedì, lo stesso colore in cui già si trovano il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano. Al limite anche Liguria, Marche, Veneto e la provincia di Trento. Intanto, nelle prossime settimane arriveranno altre due milioni di dosi di vaccini Pfizer. Una dote che, sommata all’attuale, consentirà di vaccinare potenzialmente 25 milioni di persone.

MATTARELLA: “SCIENZA DECISIVA PER FUTURO PAESE”

Dopo la standing ovation alla Scala di Milano e la richiesta di un bis al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella è stato accolto con grandi applausi all’Università di Enna. Stavolta è stato il rettore, Giovanni Puglisi, all’inaugurazione dell’anno accademico, a chiedere al Capo dello Stato di restare al Colle. Nel corso del suo intervento, il presidente della Repubblica si è detto “lietissimo” della liberazione di Patrick Zaki. Quindi, ha ricordato l’importanza della scienza per la crescita futura. “Senza l’opera della comunità scientifica- ha detto Mattarella- il mondo sarebbe in ginocchio di fronte a questa pandemia”.

SCUOLA, SINDACATI IN PIAZZA

Sindacati in piazza a Roma per lo sciopero della scuola. La manifestazione è stata organizzata per protastare contro il contratto e il precariato. Il corteo nel centro della Capitale ha visto centinaia di professori sfilare dietro lo striscione “Adesso basta”. Presenti Cgil, Uil, Snals Confsal e Gilda. La Cisl invece si è dissociata. Si difende il ministro Patrizio Bianchi che ribadisce: “In un anno faremo 100 mila assunzioni, quindi stiamo già lavorando per rimettere in moto la macchina della scuola, dopo i tagli subiti dal 2009”.