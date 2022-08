Alena Seredova sposerà Alessandro Nasi, l’annuncio delle nozze su Instagram: “Ho detto sì”

Foto da Instagram Alena Seredova

ROMA – Alena Seredova ha accettato la proposta di nozze di Alessandro Nasi. Ad annunciarlo è stata la stessa modella ceca in una storia su Instagram, pubblicando una foto con il suo compagno corredata dalla scritta ‘I sayd yes’. (Ho detto sì). Il selfie è stato scattato a Mykonos, in Grecia, dove la coppia è in vacanza e dove, è presumibile, sia avvenuta la proposta.

Ancora nessuna data ufficiale è stata resa nota. Per Seredova questo sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con il calciatore Pierluigi Buffon, durato nove anni e dal quale sono nati due figli: Louis Thomas e David Lee. La modella e il manager torinese Nasti invece sono legati dal 2015 e due anni fa hanno avuto una bambina: Vivienne Charlotte.

