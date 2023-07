Coez chiama, la Capitale risponde: in 15mila a Rock in Roma a cantare i successi dell’artista

ROMA – Coez chiama, la sua Roma risponde. In attesa di tornare con uno joint album insieme a Frah Quintale (l’8 settembre esce “Lovebars”), il cantautore rincontra i suoi fan in un’unica data estiva. Una one shot da 15 mila spettatori, tutti raccolti a Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Una location cara a Coez, che 5 anni lo ha visto esibirsi davanti a 30mila seguaci.

Era il 2018, il periodo dell’exploit tra “Faccio un casino” ed “È sempre bello”. I tempi ora sono cambiati, ma sotto palco sono rimasti i fedelissimi che per due ore cantano tutte le canzoni senza esitazione. Ad aprire lo show è proprio “Faccio un casino”, quasi una premessa di quello che sarebbe successo da lì a poco.

Al secolo Silvano Albanese, l’artista così ripercorre la sua carriera: dai primissimi brani della sua carriera a quelli dell’ultimo “Volare”. E nel viaggio nel repertorio di Coez è immancabile la performance con i Brokenspeakers, il gruppo con il quale ha realizzato due dischi prima del salto come solista. Tra gli ospiti anche Mara Sattei in un meraviglioso duetto in “Altalene” e Frah Quintale.

LA SCALETTA

FACCIO UN CASINO

FOREVER ALONE

LUCI DELLA CITTÀ

ESSERE LIBERI

COME NELLE CANZONI

JET

FLOW EASY

WU-TANG

OCCHIALI SCURI

CASSE ROTTE (BROKENSPEAKERS)

ALTALENE (MARA SATTEI)

ALTA MAREA (FRAH QUINTALE)

LOVE BARS (FRAH QUINTALE)

CRACK (FRAH QUINTALE)

NEI TRENI LA NOTTE (FRAH QUINTALE)

LA TUA CANZONE

SIAMO MORTI INSIEME

LONTANA DA ME

ALI SPORCHE

OCCHI ROSSI

E YO MAMMA

MARGHERITA

NIENTE CHE NON VA

LE PAROLE PIÙ GRANDI

DOMENICA

È SEMPRE BELLO

LA MUSICA NON C’È

FACCIA DA RAPINA