Messico, la balena ‘chiede aiuto’ agli esseri umani: il video è virale

ROMA – Hanno fatto il giro del web le immagini di una balena grigia che si avvicina ad una barca in cerca di aiuto. L’esemplare si è fatto rimuovere dal corpo un po’ di ‘pidocchi delle balene’, piccoli crostacei parassiti che si trovano sulla pelle dei cetacei. L’episodio è accaduto lo scorso marzo al largo di Baja California, Messico, ma è diventato virale solo negli ultimi giorni.

LA BALENA CHE CHIEDE AIUTO

Nel video si può vedere la balena avvicinarsi ad una piccola barca utilizzata per il whale watching, facendo capolino con la testa. Il capitano Paco Jimenez Franco ha iniziato delicatamente a rimuovere qualche pidocchio delle balene dal suo corpo. Come ha raccontato in seguito Franco, non è la prima volta che succede. “L’ho fatto ripetutamente con la stessa balena e altri esemplari“, ha spiegato.

Secondo gli esperti, infatti, i pidocchi delle balene possono essere benefici per i cetacei, perché si nutrono di alghe che crescono sul corpo. Tuttavia, si presume possano anche causargli fastidi.