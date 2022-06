Nel progetto ‘OpenSpace’ di ActionAid il contrasto alle diseguaglianze e alla povertà educativa

ROMA – Un momento di confronto per condividere idee e proposte sulla scuola del futuro. È questo l’obiettivo dell’evento di giovedì 16 giugno alle ore 10 (Industrie Fluviali, via del Porto Fluviale 35 – Roma) organizzato da ActionAid con i partner del progetto OpenSpace. Protagonisti gli esponenti della società civile, delle organizzazioni terzo settore e della scuola per una riflessione sul futuro di una scuola più inclusiva e di una comunità educante attenta e consapevole a prevenire l’abbandono scolastico e le disuguaglianze educative. Il progetto ‘OpenSPACE: Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante’ ha sperimentato un modello integrato di attività di contrasto alle diseguaglianze educative in 4 città italiane (Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo) attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti, in particolare per quelli appartenenti a famiglie in difficoltà. Il progetto è stato selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nel quadro del Fondo di Contrasto alla Povertà Educativa.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Prima parte: Il progetto Openspace, sintesi attività e risultati raggiunti. Interventi di Luca Fanelli (ActionAid Italia), Fabrizio Fiaschini (Federgat), Ilaria Graziano e Alfonso Molina (Fondazione Mondo Digitale), Alessandro Costanzo De Castro e Giada Dionisi (Junior Achievement). Seconda parte: tavola rotonda sulle politiche e i modelli di prevenzione dell’abbandono scolastico e delle disuguaglianze educative. Interventi di Ludovico Ottolina (Unione degli Studenti), Saverio Lucido (Con i Bambini), Miriam Petruzzelli (Istituto Madre Teresa di Calcutta, Milano), Katia Scannavini (ActionAid Italia). Modera: Marta Nicoletti, Agenzia Dire. Iscrizione obbligatoria all’evento in presenza bit.ly/openspace2022. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Youtube di ActionAid Italia.

