Un altro passo per la rinascita di via Veneto: riapre l’Hotel Ambasciatori

ROMA – Nuovo passo, questa mattina, verso la piena rinascita di via Veneto. Dopo la recente inaugurazione dell’ Hotel W nell’adiacente via Liguria e il varo della Crazy Pizza di Flavio Briatore questa mattina ha riaperto dopo due anni e mezzo di lavori, proprio al centro dell’iconica via della Dolce Vita, l’hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace. Il nuovo albergo è stato totalmente rinnovato e conta oggi 160 stanze.



L’hotel torna ad essere ospitato, come in passato, in un palazzo storico della città, costruito nel 1900, che nel secolo scorso è stato sede privilegiata per migliaia di diplomatici, proprio per la sua posizione accanto all’Ambasciata americana. Ora torna a nuova vita con il primo hotel italiano del brand InterContinental.

“Crediamo che questo sia un hotel stupendo, che vuole contribuire a posizionare la città ad un livello alto, di lusso, come in tante altre Capitali europee– ha detto Luca De Stefano, general manager dell’albergo, nel corso dell’inaugurazione- con questa apertura diamo la possibilità di riaprire un palazzo storico di Roma con un marchio internazionale. Abbiamo un prodotto fantastico con uno splendido rooftop sui tetti della città e camere caratterizzate da un ‘lusso discreto'”.



TUTTE LE NUOVE APERTURE IN VIA VENETO

L’hotel InterContinental Rome Ambasciatori Palace non sarà l’ultimo albergo ad essere inaugurato a via Veneto. Ad ottobre sarà il turno del Nobu Hotel mentre sono in corso i lavori sul vicino Majestic. Tra la fine del 2024 e il 2025 aprirà sempre in via Veneto, proprio di fronte all’Ambasciatori Palace il nuovo Rosewood hotel mentre nel palazzo accanto al Rosewood sono in corso i lavori per la nuova sede di Deloitte, una delle “quattro sorelle” dell’intermediazione finanziaria internazionale che vede anche la nuova sede di E&Y nella vicina via Lombardia.



Infine, sempre nella zona, in via di San Basilio, aprirà a breve l’hotel Rome edition mentre, con l’orizzonte 2025, nei cosiddetti villini Ludovisi, non troppo distanti, aprirà il “resort di lusso” della catena Mandarin. Ma via Veneto non è solo hotel e ristoranti. La strada è stata recentemente scelta dal I Municipio come palcoscenico a cielo aperto di mostre importanti come quella di Philip Colbert che si è appena conclusa. Ed altre seguiranno.



“Via Veneto- ha commentato l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, presente all’inaugurazione- è una di quelle strade, insieme a via del Corso, dove si devono recuperare i fasti del tempo. Via Veneto è un brand famoso in tutto il mondo e la nostra amministrazione ha ben chiaro che bisogna investire in questo segmento. A Roma c’è sempre stato un turismo casuale dovuto al nostro patrimonio artistico e culturale. Invece il turismo è una scienza esatta, fatta di numeri e impegno. I grandi gruppi avrebbero potuto investire già anni fa ma per questo serve un’amministrazione con una visione chiara della città. Via Veneto in tre anni sarà totalmente recuperata, non solo con i nuovi hotel ma anche con il rinnovo dell’arredo urbano”. Altri hotel, come noto, apriranno infine in altre zone di Roma, dal Bulgari di piazza Augusto Imperatore, già questa estate, al Four Season nel 2025 a piazza San Silvestro.