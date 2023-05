Comunali, a Imperia il Pd con Scajola. Ma è una gaffe social

GENOVA – Gaffe social per il segretario del Pd di Imperia, Massimiliano Cammarata, in vista delle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi. Nel tentativo di promuovere la propria candidatura al consiglio comunale, il dem ha pubblicato su Facebook un fac-simile di scheda elettorale in cui, oltre al voto per se stesso, veniva pubblicizzata la preferenza disgiunta per il candidato sindaco del centrodestra e primo cittadino uscente, Claudio Scajola. Una svista del social media manager che, per qualche ora, ha rischiato di diventare un caso politico.

Il post è stato successivamente rimosso e sostituito con quello di un nuovo fac-simile in cui la preferenza, oltre che per Cammarata, va anche al candidato sindaco del centrosinistra, Ivan Bracco. Lo stesso segretario cittadino dem ha commentato: “La macchina del fango si è messa in moto e ha colpito me e i miei sostenitori, cercando di frazionare una coalizione forte e stabile, oltre a delegittimare me e il mio partito. Non fermerete il centrosinistra unito”.