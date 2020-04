L’ultimo scatto di Bepi Colombo alla Terra

ROMA – Stamani all’alba la sonda euro-giapponese Bepi Colombo ha compiuto l’ultimo avvicinamento alla Terra, prima di riprendere la lunga marcia verso il pianeta Mercurio.

Bepi Colombo, grazie alle sue telecamere di monitoraggio, ha scattato una serie di immagini della Terra dallo Spazio, ritraendo il nostro pianeta in questi difficili tempi per l’uomo in tutta Europa e nel mondo.

La missione europea ha a bordo undici strumenti, di cui quattro nati in Italia.

“Questi ‘selfie’ dallo spazio ci rendono umili, mostrando il nostro pianeta, la casa comune che condividiamo, in uno dei periodi più problematici e incerti che molti di noi hanno affrontato”, commenta Günther Hasinger, Direttore di Scienza dell’ESA, che pure ha seguito l’evento da remoto, dalla sua casa in Spagna.

“Siamo scienziati che fanno volare veicoli spaziali per esplorare il Sistema solare e osservare l’universo in cerca delle nostre origini cosmiche, ma prima di ciò siamo umani, ci preoccupiamo l’uno dell’altro e siamo insieme alle prese con un’emergenza planetaria. Quando guardo queste immagini, mi ricordo della forza e della resilienza dell’uomo, delle difficoltà che possiamo superare quando ci uniamo, e mi auguro che esse portino a voi lo stesso senso di speranza per il nostro futuro”.

