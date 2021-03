Tg Lazio, edizione del 10 marzo 2021

AL VIA VACCINO PER AUTISTICI E VENERDÌ DRAGHI AL CENTRO DI FIUMICINO

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid nel Lazio. Oggi, al Policlinico Tor Vergata di Roma, è partita la somministrazione per i pazienti autistici gravi e i loro caregiver. E sono già oltre trentamila le prenotazioni per le classi d’età 77-76 anni. Intanto venerdì il premier Mario Draghi e il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo illustreranno la campagna vaccinale. Draghi in mattinata visiterà il centro vaccinale di Fiumicino, il più grande d’Italia, e in quell’occasione indicherà le linee guida della ‘nuova fase’.

MONDO DI MEZZO, BUZZI: “NON FU MAFIA, AZIONE LEGALE CONTRO RAGGI”

“Avvierò un’azione civile contro la Raggi che ancora ieri parlava di mafia capitale sebbene ci sia stata una sentenza della Cassazione che ha cassato l’ipotesi di reato”. Lo ha detto oggi Salvatore Buzzi, in merito alle parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della sentenza di appello bis dell’inchiesta Mondo di mezzo. Buzzi ha poi aggiunto che “è sorprendente l’assoluzione di tutti gli imputati per la gara cup della Regione Lazio, sebbene in cinque abbiamo implicitamente o esplicitamente ammesso di aver fatto una turbativa d’asta”.

MINORI SFRUTTATI PER BORSEGGIARE TURISTI A ROMA: 29 ARRESTI

I parenti li sfruttavano per borseggiare turisti e cittadini in metro, sui treni e per le strade della Capitale. Manodopera minorenne, ragazzini non imputabili che da Anzio e Lavinio partivano in batterie per la Capitale rubando portafogli, borse e telefoni cellulari. A sgominare il gruppo criminale i Carabinieri di Roma al termine dell’operazione Lost Children, che ha portato all’arresto di 29 persone. Cinquantaquattro i minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili e portati nelle case famiglia.

RAGGI PREMIA IMMOBILE: CAMPIONE NELLO SPORT E NELLA VITA

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha premiato questa mattina in Campidoglio l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, con un riconoscimento per il migliore realizzatore in Europa nella scorsa stagione. La Scarpa d’Oro “è un premio ambìto che ha un grande significato nella carriera di un calciatore, per chi come Immobile è un campione nello sport e nella vita” ha detto Raggi. “Questo è un premio di tutta la squadra, che dovrebbe essere orgogliosa- ha replicato Immobile- Non avrei mai immaginato di poterlo vincere da solo”.