Governo, Crimi: “Domani la votazione su Rousseau”

ROMA – “Un’ottima notizia: il ministero per la transizione ecologica entra nell’agenda di governo e diventerà realtà. Ringrazio Beppe Grillo per aver posto questo importante tema al centro del dibattito, e il presidente incaricato Draghi per la sensibilità con la quale ha saputo accogliere la nostra proposta. Ho disposto che la votazione sul governo Draghi, oggi sospesa, si svolga sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani“. Cosi’ il capo politico del M5s Vito Crimi.

Dalle ore 10 alle ore 18 di domani 11 febbraio 2021 gli iscritti aventi diritto di voto saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi.

Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Tutti coloro che avessero bisogno di supporto possono consultare la pagina delle FAQ su Rousseau e aprire eventualmente un ticket per richiedere assistenza o scrivere in chat privata sulla pagina Facebook.

IL QUESITO M5S: ‘OK A GOVERNO TECNICO-POLITICO’ E SPARISCE IL NO ALLA LEGA

Ecco il testo del quesito che sara’ posto agli iscritti M5s che domani voteranno attraverso la piattaforma Rousseau sul sostegno al governo Draghi: “Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?“

La domanda posta agli iscritti M5s non contiene piu’ un riferimento alla Lega. Ieri Grillo aveva detto che l’adesione del M5s era condizionata all’esclusione del partito di Matteo Salvini. Ora si fa riferimento a un “governo tecnico politico con le altre forze indicate dal presidente incaricato Mario Draghi”.