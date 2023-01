Scossa di terremoto nel pomeriggio a Pozzuoli: l’epicentro in zona Solfatara

ROMA – È stato localizzato in zona Campi Flegrei/Solfatara, ad una profondità di 2.9 km, l’epicentro della scossa avvertita dalla popolazione di Portici intorno alle 14:02 di oggi. Come rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la magnitudo è pari a 2.0. L’evento, scrive sulla sua pagina Fb il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, “potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale”. Al momento non si segnalano particolari danni. Due giorni fa un’altra scossa di magnitudo 2.4 era stata avvertita dai residenti e segnalata all’amministrazione comunale dall’Osservatorio Vesuviano. Anche in quell’occasione il sisma, prodotto alle 03:28 alla profondità di 2.1 km, era stato localizzato in zona Vulcano Solfatara.

