Chiude a Potenza il luogo simbolo nella lotta alla pandemia

POTENZA – A partire da domani, sabato 10 dicembre, chiuderà a Potenza il centro vaccinale anti Covid allestito nelle tende donate dal Qatar e collocate nel parcheggio dell’ospedale San Carlo, vero e proprio simbolo in Basilicata nella lotta alla pandemia. Lo comunica l’Azienda sanitaria di Potenza precisando che il punto vaccinale verrà trasferito nella sede Asp in via della Fisica 18. Per quanto riguarda i tamponi, invece, verranno effettuati in drive in al parcheggio di viale dell’Unicef.

CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PRENOTAZIONI

Sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid nei giorni 17, 19 dicembre dalle 8 alle 19:30 e nei giorni 24 e 31 dicembre dalle 8 alle 13:30. I moduli da compilare sono scaricabili sul sito dell’Asp, mentre la prenotazione è consentita sul sito vaccinicovid.gov.it.

ACCESSO LIBERO PER GLI OVER 80

Le prime dosi per i soggetti dai 12 anni in poi restano ad accesso libero, mentre le prime dosi per i bambini dai 5 agli 11 anni prevedono la prenotazione obbligatoria. La prenotazione sulla piattaforma Poste è inoltre obbligatoria per la somministrazione della terza, della quarta e della quinta dose. L’intervallo minimo di 120 giorni dalla fine del ciclo primario o dall’ultima dose di richiamo effettuata verrà calcolato in automatico dalla piattaforma. Per gli over 80 si conferma l’accesso libero ai punti vaccinali.

