A Bologna si gioca a ‘piatti in tavola’, dall’asso di tortellini alle coppe di vino rosso

Le ‘Bolognesi’, disponibili nel classico mazzo da 40, costano 10 euro e saranno in vendita, da domani, sul sito di Bologna Games e nelle edicole e librerie selezionate della città. Nelle ‘Bolognesi’ i Denari diventano un bel piatto di tortellini, le Spade si trasformano nella coltellina usata per le tagliatelle, i Bastoni sono i mattarelli utilizzati dalle ‘arzdoure’ per tirare la pasta, e le Coppe richiamano i calici di vino rosso delle osterie.

TUTTE LE FIGURE DI DENARI E BASTONI SARANNO DONNE