Guerra alle imitazioni: la cucina bolognese diventi patrimonio dell’Unesco

BOLOGNA – Nella città dei taglieri, dove la globalizzazione, anche del cibo, rischia di far impazzire la bussola della tradizione, confondendo l’autentico con quello lo sembra, le istituzioni fanno quadrato attorno a una delle cucine più apprezzate del mondo. Così, dopo i portici, Bologna prova a inseguire un altro riconoscimento Unesco, questa volta per la ‘dieta’ a base di tagliatelle al ragù, mortadella, tortellini e lasagne verdi, ma non solo.