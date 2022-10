VIDEO | Zanicchi insulta Lucarelli, scintille a Ballando con le stelle

ROMA – Prima puntata di ‘Ballando con le stelle‘ ad alta tensione. A tenere banco è lo scontro tra la concorrente del talent, Iva Zanicchi, e la giornalista Selvaggia Lucarelli, membro della giuria. Al termine dell’esibizione con Samuel Peron, la cantante ha dovuto ascoltare il duro giudizio di Lucarelli: “Il ballo è stato un disastro”. Zanicchi ha replicato commentando: “Ringrazio. Grazie, Graziella, grazie al ca..o. Te me la paghi”. Poi giunto il momento della votazione ha aggiunto: “Dammi quel ca..o che vuoi”.

Chiamata ad alzare la paletta Lucarelli ha sollevato il numero zero e lì è partito l’insulto. Zanicchi all’orecchio di Peron ha sussurrato: “Tr..a”. L’offesa è stata catturata dai microfoni ed è arrivata chiaramente alle orecchie del pubblico a casa.

SCONTRO A BALLANDO CON LE STELLE, IVA ZANICCHI CHIEDE SCUSA

Nella notte Lucarelli sui social ha pubblicato un post in cui chiedeva le scuse di Zanicchi. Richiesta accolta dalla cantante che su Twitter ha scritto: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria.

