ROMA – “Accetto la proposta del candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti che mi vuole commissario per il Giubileo e per l’emergenza rifiuti. Se vince il Pd il rischio è che il commissario sia Arcuri…”. Così l’ex Capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, alla Dire.

