Covid, 5.522 nuovi casi e 59 morti. Giù tasso di positività e ricoveri

ROMA – Sono 5.522 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Italia, su un totale di 291.468 tamponi molecolari e antigenici. Cala leggermente il tasso di positività: oggi è all’1,9%, contro il 2% di 24 ore fa. Scende anche il numero dei morti, che sono 59, dieci in meno di ieri. I ricoveri scendono sia nei reparti ordinari (-5, per un totale di 4.230) che in terapia intensiva (-6, per un totale 558). Lo riporta il bollettino odierno della Protezione civile.

