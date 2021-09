Scuola, Bianchi: “Via le mascherine solo quando ci saranno le condizioni”

ROMA – L’indicazione di poter togliere le mascherine tra studenti vaccinati “era già presente nel decreto del 6 agosto, non è stato un mio colpo di testa”. Lo ha detto questa mattina il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto ad Agorà, su Rai 3. “Nel decreto si dice che la regola è chiara: tutti devono mettere la mascherina– ha spiegato Bianchi- Ma ci potrà essere una deroga futura, nel momento in cui saremo tutti vaccinati o nella condizione di essere tutti vaccinati, con tutte le tutele che abbiamo già usato per i docenti sul tema della privacy. Sarà un forte incentivo per il ragazzo e per la comunità. Ci saranno poi delle linee guida che scriveremo quando saremo in questa condizione”, ha concluso il ministro.