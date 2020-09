Anbi: “Pronti 729 progetti da 4,3 miliardi di euro per la manutenzione del territorio”

ROMA – Un piano dal valore di oltre 4 miliardi in progetti pronti e cantierabili per la manutenzione del territorio, ai quali manca solo il finanziamento, progetti pronti a partire se non domani dopodomani visto che hanno espletato il loro iter procedurale. Insomma, progetti relativi al reticolo idrografico, alle reti irrigue, alla tenuta idrogeologica del territorio e allo sviluppo del settore agricolo e alla risposta ai mutamenti climatici in atto ai quali mancano solo i soldi, ma che sono in rampa di lancio. Un patrimonio progettuale che risulta ancor piu’ prezioso ora, con l’Italia che deve indicare i progetti che intende realizzare nell’ambito del Recovery fund. Questi progetti pronti al via li ha presentati stamane a Roma l’Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue, l’ANBI.

Si tratta di 729 progetti per un investimento d 4 miliardi e 339 milioni di euro e oltre 21mila unita’ lavorative da impiegare, tra nord, centro e sud per opere di manutenzione straordinaria, nell’attivita’ di bacini in esercizio e nela realizzazione di opere incomplete da terinare e bacini da realizzare. Cantieri pronti a partire in un anno, salvo ricorsi e sperando nelle agevolazioni apportate da dl Semplificazione rispetto alle aggiudicazioni e nel superamento di oggettive disparita’ regionali. “I nostri progetti sono pronti, sono sparsi in tutto il Paese e rispondono in pieno alle esigenze del Recovery fund- spiega Francesco Vincenzi, presidente ANBI, nel suo intervento- e rispondono in pieno alle esigenze del Recovery fund. Sono somme che vanno spese bene, e noi le opere le sappiamo fare e completare, ma sara’ importante la tempistica” dettata dalle istituzioni europee per la presentazione dei progetti dei vari Stati Membri.

Insomma, 4,3 miliardi di progetti, in valore, per opere “di medie dimensioni che metterebbero in sicurezza il territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico e andando ad aumentare la resilienza della risorsa idrica”, prosegue Francesco Vincenzi, presidente ANBI, “una straordinaria opportunita’ per il Paese perche’ si tratta di opere necessarie ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici ma anche per fronteggiare la siccita’, favorendo un’agricoltura di qualita’ avviando anche il Green new deal che si sviluppera’ nei prossimi mesi”. Una serie di interventi dei quali “abbiamo bisogno anche per la creazione di posti di lavoro e guardando al futuro, al mondo che lasceremo ai nostri figli”, dice Vincenzi, anche “sistemando quelle opere che ancora oggi non sono utilizzate a causa di mancati collaudi o di insabbiamenti”, portando piu’ acqua nei territori in modo da permettere al settore agroalimentare “di svilupparsi in modo migliore in un momento in cui si e’ dimostrato una leva importante per il Paese”.