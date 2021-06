La Camera dà il via libera al voto ai 18enni per il Senato

ROMA – Secondo via libera dell’aula della Camera alla proposta di legge costituzionale che abbassa l’elettorato attivo per il Senato a 18 anni dagli attuali 25. La proposta è stata approvata a Montecitorio con 405 voti a favore, cinque contrari e sei astenuti. Ora passa al Senato per la seconda, e definitiva, lettura da parte di palazzo Madama.