In Friuli Venezia Giulia torna il Far East Film Festival. Zanin: “Il cinema è libertà”

TRIESTE – In Friuli Venezia Giulia è tutto pronto per la 23esima edizione del Far East Film Festival (Feff), che prenderà il via a Udine il 24 giugno. Presentazione ufficiale oggi, con l’intervento del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che ha sottolineato come quest’anno vengano veicolati tre concetti: efficienza, riconciliazione e libertà. Un plauso rivolto anche agli organizzatori della rassegna cinematografica, conosciuta ormai a livello internazionale.

Zanin si è soffermato in particolare sul concetto di libertà: “Il cinema– ha detto- consente agli artisti di esprimere e rivelare al mondo idee, progetti e sogni di libertà, specie nei Paesi dove la democrazia non esiste. Voi- ha sottolineato- date voce ed eco in questo modo a un bisogno incomprimibile di ogni essere umano, spesso testimoniato dalle persone più umili”.

Saranno 63 i titoli in programma, da 11 Paesi diversi, fino al 2 luglio, eventi in presenza ma anche online.

LEGGI ANCHE: Recovery, Zanin lancia il coordinamento delle assemblee nazionali