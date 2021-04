A Trieste anche i volontari scout impegnati nella campagna vaccinale

TRIESTE – Al centro vaccinale di Trieste arrivano anche gli scout, che in forma volontaria saranno da supporto alle procedure per le somministrazioni delle dosi. L’ Asugi, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, fa sapere in una nota di aver stipulato un accordo di collaborazione con la sezione Scout di Trieste Aps, del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (Cngei).

Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19, l’associazione ha messo a disposizione i suoi volontari a supporto dell’attività già avviata alla Centrale Idrodinamica, all’interno del Porto vecchio di Trieste. Nel dettaglio i ragazzi saranno impegnati in attività di accoglimento delle persone che si recano al centro allestito, aiutandole nella compilazione del modello di consenso e della scheda anamnestica, in affiancamento e supporto al personale Asugi presente sul posto.

