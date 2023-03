Blanco torna dopo il silenzio post Sanremo: in arrivo un brano con Mina

ROMA – Blanco sta per mettere fine al silenzio post Sanremo, dopo le polemiche che lo hanno travolto all’indomani dell’esibizione finita con i clamorosi fischi di tutto l’Ariston. Il cantautore avrebbe registrato un duetto con Mina, che dalle scene manca da tempo. Si tratta di una collaborazione inaspettata e non ancora confermata ufficialmente.

Sarebbe stato l’artista, al secolo Riccardo Fabbriconi, a proporre la cosa e la Tigre di Cremona, dal canto suo, non avrebbe avuto esitazioni. Anzi. Massimiliano Pani, figlio della star, aveva raccontato quanto la madre apprezzasse il giovane collega. “Segue tutto con attenzione. La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta tanto anche a me”, aveva detto il produttore.

IL NUOVO DISCO DI BLANCO

E così è andata. Il brano, di cui non si sa nulla di più, dovrebbe far parte del secondo album di Blanco. E l’attenzione per il lavoro è già alta. Il debutto di “Blu celeste” è stato stratosferico. Il disco, uscito a settembre 2021, è stato il terzo più venduto nel 2022. In circa due anni, Fabbriconi ha conquistato ben 49 dischi di platino e 3 d’oro.

Da giugno Blanco sarà in tour: il 23 all’Arena RCF di Reggio Emilia, Campovolo; il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo stadio San Siro di Milano.