Vincenzo Giardina

Nato a Padova, laureato in storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, è un giornalista professionista. Si è sempre occupato di affari internazionali e oggi coordina il notiziario Esteri dell’agenzia di stampa Dire. Tra le sue collaborazioni quelle con settimanali e news magazine come Il Venerdì di Repubblica, Internazionale, l’Espresso, Nigrizia e Famiglia Cristiana. Già redattore dell’agenzia di stampa cattolica Misna, si è specializzato sull’Africa e sui temi dei diritti umani e della lotta contro le disuguaglianze. Al centro del suo lavoro anche i nodi del multilateralismo, dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione Europea anche in materia di migrazioni, rapporti con le comunità di origine straniera e inclusione. Scrive anche per Oltremare, magazine dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e interviene come esperto o inviato su fatti di attualità internazionale per la Rai, Radio Vaticana e altre emittenti. Parla anche il russo. www.vincenzogiardina.org