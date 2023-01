Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 gennaio 2023

BRASILE, ASSALTO AL PARLAMENTO

Brasile nel caos. Una cinquantina di feriti e più di mille arresti all’indomani del tentato golpe dei simpatizzanti di Jair Bolsonaro. Migliaia di manifestanti, fan dell’ex presidente carioca che ha perso le elezioni contro Lula, hanno assaltato il congresso e altri palazzi del potere. I sostenitori di Bolsonaro chiedono l’intervento dell’esercito per rimuovere Lula dal suo incarico. Il tribunale supremo, intanto, ha rimosso il governatore dello stato di Brasilia, che non ha saputo fermare la sommossa. La polizia ha quindi dato ai militari, che hanno spalleggiato una parte dei rivoltosi, un ultimatum di 24 ore per sgomberare gli irriducibili. Lula condanna fortemente le azioni di “vandali e fascisti”, mentre Bolsonaro dalla Florida ha blandamente criticato i “saccheggi”. Dall’Unione Europea “pieno sostegno a Lula”, come espresso da Ursula von der Leyen.

MELONI CONDANNA LE VIOLENZE, SALVINI TACE

L’Italia condanna il tentato colpo di Stato in Brasile e si schiera con Lula. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo definisce un “attacco inaccettabile e incompatibile con le regole del sistema democratico”. Per il ministro degli Esteri Antonio Tajani “occorre rispettare i risultati elettorali”, mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti parla di “vergognoso assalto alle istituzioni”. “Stiamo con Lula e la democrazia”, dice il segretario del Pd Enrico Letta. “Chi crede nella democrazia non rimanga in silenzio”, esorta il leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte. Mentre dal Terzo Polo Carlo Calenda osserva: “Prima Trump, ora Bolsonaro, gli eroi della destra sovranista si riconoscono sempre”. “Condanniamo ogni forma di violenza”, il commento della Lega. Una reazione tiepida, che spinge le opposizioni ad attaccare il silenzio di Matteo Salvini, a lungo fan di Bolsonaro.

CALA L’OCCUPAZIONE, LANDINI: I GIOVANI SE NE VANNO

Torna a diminuire l’occupazione. Lo dicono i dati di novembre, che secondo l’Istat registrano un calo dopo due mesi di crescita. Il totale dei dipendenti rimane tuttavia superiore a quello di un anno fa di 314mila unità. Rispetto a ottobre 2022, l’occupazione scende al 60,3% (-0,1 punti). La disoccupazione è stabile al 7,8%, quella giovanile cala al 23%. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, osserva intanto che “le disuguaglianze sono aumentate sia per la pandemia sia per l’assenza di politiche che creino lavoro”. Landini sottolinea infine che “siamo il Paese che ha il numero di giovani più alto d’Europa che se ne va”.

SASSOLI, UN LIBRO RACCOGLIE I SUOI DISCORSI

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di David Sassoli è stato presentato oggi a Roma “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa”. Il libro raccoglie i discorsi pronunciati durante la presidenza del Parlamento europeo. Ospite d’eccezione la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha ricordato il discorso di Sassoli in occasione di una loro visita al campo di prigionia di Fossoli. “Una lettera d’amore all’Unione Europea” ha detto Von der Leyen. Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Romano Prodi, lo scrittore Paolo Rumiz, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il curatore del volume Claudio Sardo e il segretario del Pd Enrico Letta. Proprio quest’ultimo ha svelato che nel dicembre del 2021 propose a Sassoli di guidare la coalizione in Europa. “Purtroppo se n’è andato prima”.

