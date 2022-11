Vasco Rossi torna negli stadi: tutte le info su date e biglietti

ROMA – Le vacanze romane di Vasco Rossi sono cominciate con l’anteprima al The Space Cinema Moderno di ‘Vasco Live – Roma Circo Massimo’, il documentario che racconta i due live nella Capitale dello scorso 11 e 12 giugno. Due date evento che hanno raccolto 140.000 fan. Il film, diretto da Pepsy Romanoff, è al cinema il 14, 15 e 16 novembre (distribuzione Adler Entertainment).

Una serata di festa che ha visto il rocker annunciare il nuovo tour che sarà negli stadi nel 2023. Il Blasco proseguirà il tour di quest’anno in altre città: 6 e 7 giugno a Bologna, 16 e 17 giugno a Roma, 22 e 23 giugno a Palermo (lo stadio riapre dopo 30 anni di stop dei concerti), 28 e 29 giugno a Salerno.

I BIGLIETTI PER IL TOUR DI VASCO ROSSI

I biglietti per le attesissime date del rocker di Zocca saranno in vendita con le seguenti modalità:

• in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 del 21 novembre;

• per i clienti di Vodafone Happy – il programma di Vodafone che premia i clienti per il tempo passato insieme – dalle ore 10:00 del 23 novembre;

• tramite vendita generale dalle ore 11:00 del 25 novembre su livenation.it

Le prevendite avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L’apertura vendite generale sarà aperta sulle tre biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

LE PAROLE DI VASCO ROSSI

“Sono stati degli anni brutti e finalmente sono finiti. Continuiamo a fare musica per rimanere in un’altra dimensione”, ha detto Vasco entusiasta di tornare live. Ma prima c’è l’appuntamento al cinema.

“È un Concertone bellissimo, abbiamo fatto qualcosa di più visto che erano tre anni che non ci si esibiva. Si sente questa energia forte”, ha commentato Romanoff prima della proiezione: il montaggio di ventotto canzoni per oltre due ore di film. Mi piaceva rendere in certi pezzi, come in ‘Un senso’, gli sguardi di Vasco”, spiega parlando della pellicola che uscirà anche in versione 2cd live, doppio dvd, blu-ray e vinile il 25 novembre.

In centinaia i fan che hanno accolto Rossi al coro di “Olè Olè Olè Vasco”. Tutti d’accordo con Roberto De Luca, presidente di Live Nation, che ha definito l’artista “orgoglio italiano”. Durante l’anteprima, la consegna a Vasco di due premi per il successo del tour 2022, che ha venduto 701mila biglietti. Domani, alle 16, il Blasco sarà in Campidoglio per ricevere un nuovo riconoscimento: la ‘Lupa d’oro’ dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato.

