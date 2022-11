Diana Del Bufalo e la sindrome di Tourette. Ecco di cosa soffre l’attrice

(Foto da Instagram)

ROMA – Irriverente, solare e simpatica. L’attrice da 1 milione e 700mila follower su Instagram, Diana Del Bufalo, è tutto questo e anche di più. Ma la sua irriverenza e le sue gaffe che la rendono speciale non sono frutto di una recitazione studiata. Diana soffre di una malattia del ramo della sindrome di Tourette ed è proprio lei a raccontarlo oggi in un’intervista al Corriere della Sera.

“Se sono sempre sovraeccitata, un po’ emozionata, soprattutto in tv, è perché ho paura del giudizio delle persone, una cosa che mi porto dietro fin dai tempi della scuola. Non andavo bene, sbagliavo i verbi”, spiega. Poi la confessione: “Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello, una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’. Mi hanno spiegato che mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali“.

Questa malattia però non l’ha fermata: “Sono insicura, ma so di essere anche carismatica“. Fare l’attrice è il suo lavoro. Attualmente è a teatro con ‘7 Spose per 7 fratelli’ e ha prestato la voce per il cortometraggio Disney di Natale ‘Il Dono’. In casa Disney i bambini la ricordano per aver doppiato Isabela Madrigal in Encanto nel 2021. “Sono una libera professionista- racconta al Corriere della sera– faccio un lavoro stupendo ma molto precario. Sono cresciuta circondata dall’arte: papà è architetto, ma anche esperto di arte antica; mio fratello ha una galleria d’arte, mia mamma è una cantante lirica. Ho sempre fatto parte di questo ambiente e devo dire che mi è riuscito tutto molto semplice. ‘Amici’ (il talent show di Maria De Filippi) mi ha permesso di saltare la gavetta. Poi c’è il web: sono riuscita a emergere e ho continuato”.

E conclude: “L’ambizione però è un’altra cosa, è la cazzimma. No, non ce l’ho, io voglio solo stare sul prato sotto il mio albero di noce con il mio cane“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it