Spring Attitude, il festival dell’elettronica incontra l’Antica Roma di Cinecittà. Biglietti e come arrivare

ROMA- La primavera si accende a Roma fuori stagione. Il 16 e il 17 settembre torna nella Capitale, negli studi cinematografici di Cinecittà, Spring Attitude – festival internazionale di musica e cultura contemporanea giunto alla sua undicesima edizione e anticipato da una serata inaugurale a ingresso gratuito, il 15 settembre, all’Alcazar Live.

Altra anticipazione quella del 10 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con lo spettacolo del compositore e producer islandese Ólafur Arnalds, un evento esclusivo realizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival. Quest’anno, in ogni caso, c’è da festeggiare: Spring Attitude riaccende i riflettori dopo due anni di stop e non a caso prende il titolo di Restart The future, riavviare il futuro.

LA LINE UP

A fare da colonna sonora tanti nomi della scena attuale. Da Ditonellapiaga a Fulminacci, passando per Venerus, Iosonouncane, Nu Genea, Whitemary, Post Nebbia e Calibro 35.

Quest’ultimi saliranno sul palco con un concerto completamente dedicato a Ennio Morricone: “Sarà un’ora e mezza tutta strumentale- spiega Tommaso Colliva, fondatore della band- mettere in piedi questi concerto è stata una bella sfida. Non ci compariamo con il Maestro ma con chi rifaceva le sue musiche”.

In scaletta i brani dei due dischi ‘Scacco al Maestro Vol. 1’ e ‘Vol. 2’, quest’ultimo in uscita ad ottobre; più brani inediti che non saranno pubblicati.

LA LOCATION: L’ANTICA ROMA DI CINECITTÀ

In generale, bisogna aspettarsi concerti ad effetto, merito anche della celebre location che ospita due palchi sul set dell’Antica Roma, uno degli spazi permanenti all’interno degli Studios, vicino al Teatro 5 di Fellini.

“È grande la soddisfazione dell’amministrazione municipale nell’ospitare un evento così importante rivolto ai giovani e fatto dai giovani– ha dichiarato il presidente del VII Municipio Francesco Laddaga che ha lavorato di pari passo con l’assessore alla Cultura Sbordoni- per noi è stato facile dare la nostra collaborazione. Il festival si sposa perfettamente con quanto stiamo cercando di fare con il settimo municipio. Avevamo detto che avremmo riportato qui (a Roma Sud, ndr) la cultura di livello. Un’intenzione che si sposa con l’idea di guardare ai giovani e ridare loro spazi. Abbiamo lavorato a una proposta culturale per il municipio e chiudere l’estate con il festival è per noi motivo di grande orgoglio”.

SPAZIO ANCHE AGLI ARTISTI UNDER 35

Uno dei palchi di Spring viene dedicato totalmente agli artisti under 35 con il progetto ‘Genera’, ideato da Brando Giannoni: “Lo stiamo portando avanti da due stagioni. È nato in un momento di grande difficoltà per il festival ma volevamo riportare al centro gli artisti giovani”.

E Whitemary, 29 anni, non può che concordare: “I giovani sono molto prolifici, c’è molto materiale da mettere in campo. Eventi come questi, anche più piccoli e sparsi sono fondamentali”.

I biglietti per partecipare sono disponibili su dice.fm. Gli abbonamenti sono già sold out. Il calendario completo è disponibile sul sito di Spring Attitude.

COME ARRIVARE

Come arrivare: la location si trova in corrispondenza della fermata della metro A Subaugusta, aperta fino all’1.30 nei giorni del festival. Nel segno della sostenibilità, Mobility Partner di Spring Attitude è Free Now, l’app con cui spostarsi attraverso taxi, eBike, eScooter, eMoped e car sharing. Per consentire al maggior numero di persone di partecipare al festival, è attivo un buono sconto del valore di 10 euro valido dall’8 al 18 settembre sulle prime due corse (per ottenerlo basta inserire il codice FNXSA all’interno dell’app).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it