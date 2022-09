La scommessa di Renzi: “Il 25 settembre saremo la sorpresa”

ROMA – “Puntiamo a fare un bel risultato il 25 settembre e lo faremo, sono convinto che saremo la sorpresa“. Matteo Renzi, intervistato a Corriere Tv, è certo del bel risultato che il Terzo Polo otterrà alle Politiche del 25 settembre. “La scommessa con Calenda – dice – non è sul breve periodo. Il nostro obiettivo è nel medio periodo per costruire una comunità con un’impronta europea ed europeista, a differenza della Meloni che invece è sovranista”.

Il leader di Italia Viva si scaglia poi contro il M5S: “Sono sconvolto dalle immagini di Conte, fanno a gara per fare la foto con lui con la card gialla del reddito di cittadinanza. E’ voto di scambio”. Secon do Renzi, Conte “è un irresponsabile quando evoca la guerra civile se sarà cancellato il reddito di cittadinanza, infatti è supportato da Trump”. “Bene” invece fa Meloni “a parlare di Bicamerale, la trovo un’idea tutt’altro che disprezzabile”.

Quanto al Pd, Renzi giura di non volerci tornare: “E’ un partito che con me al 40% faceva il Jobs Act e ora insegue i grillini sul reddito di cittadinanza. Letta ha fatto una scelta suicida, ha chiuso la prospettiva dell’area Draghi e non se l’è sentita di fare un accordo con il M5s. Ora sui collegi non tocca palla”. Il 25 settembre “vince la destra e noi staremo all’opposizione, oppure facciamo un bel risultato, la destra non vince e c’è Draghi al Governo. La partita – conclude Renzi – è questa”.

