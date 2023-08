Scontri tra tifosi ad Atene, muore ragazzo di 22 anni. Rinviata la partita

ROMA – Un tifoso greco dell’Aek Atene è stato accoltellato a morte in una rissa con i tifosi della Dinamo Zagabria nella periferia della capitale greca, dove stasera si sarebbe dovuta giocare l’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League tra Aek e Dinamo. Il 22enne è stato accoltellato. Dopo essere stato trasportato in un ospedale di Atene è deceduto in seguito alle ferite riportate, riferisce la polizia greca.



Nella notte tra lunedì e martedì ci sono stati violenti scontri tra gruppi di ultras, con almeno sei feriti. La polizia greca ha effettuato 83 arresti.

IL RINVIO DELLA PARTITA

La gara d’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League tra Aek Atene e Dinamo Zagabria è stata rinviata, dopo la morte di un tifoso greco in seguito agli scontri tra ultras di stanotte. Lo ha deciso la Uefa. Nella riunione sulle misure di sicurezza di stamattina, l’AEK ha dichiarato di ritenere la Dinamo Zagabria e la Polizia greca corresponsabili di quanto accaduto. I rappresentanti dei club hanno lasciato la riunione perché ritenevano “imbarazzante partecipare”.