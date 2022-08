50 Cent in concerto in Italia: unica data in autunno

ROMA – Un’unica data che sa già di evento. 50 Cent ha annunciato un concerto nel nostro Paese, un live che lo porterà a Milano il prossimo 22 ottobre. Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, 50 Cent si è affermato negli anni anche come imprenditore, attore e produttore, legando per sempre il proprio nome alla storia del rap con il clamoroso album di debutto ‘Get Rich or Die Tryin”, pubblicato nel 2003.

Nel capoluogo lombardo si esibirà al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per assistere allo show sono disponibili dalle 10 di domani su Ticketone. Nel dettaglio i prezzi sono così divisi: Gold Circle – 120 euro + d.p., Parterre – 85 euro + d.p., Tribuna A e Tribuna Gold – 90 euro + d.p., Tribuna B – 70 euro + d.p., Tribuna C – 55 euro + d.p.

