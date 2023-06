Al via a Rimini ‘We Make Future’: per la tre giorni sono attese 60mila persone

ROMA – Si svolgerà alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno WMF- We Make Future, l’unica fiera internazionale sull’innovazione tecnologica e digitale certificata in Italia.

I NUMERI DEL WE MAKE FUTURE 2023

Giunto alla sua undicesima edizione, l’evento si prepara a grandi numeri. Nelle tre giornate previste saranno 60mila le presenze attese e 85 i Paesi coinvolti, a cui si aggiungono mille speaker, mille startup, più di 600 espositori e cento eventi.

IL PROGRAMMA DEL WE MAKE FUTURE 2023

15 GIUGNO

Per il primo giorno, sul Mainstage sono previste due co-conduttrici d’eccezione che affiancheranno Cosmano Lombardo: Alice Mangione e Robot Sophia. Sempre sul Mainstage, prima dell’Opening Ceremony andrà in scena l’Electronic Set – Left Hemisphere di Dardust. Inoltre, sarà possibile seguire diversi Open Stage in Area Fieristica: in questa giornata l’intervento di Jerry Kaplan sull’AI Marketing & Plenary, che approfondirà il tema dell’AI Generativa come strumento per una nuova età rinascimentale contemporanea.

16 GIUGNO

Il secondo giorno è previsto uno degli appuntamenti storici del WMF: la finale della Startup Competition, condotta da Cosmano Lombardo e Diletta Leotta. La pitch competition delle 6 startup finaliste sarà un’occasione unica per lasciarsi ispirare da progetti innovativi da tutto il mondo. In questa giornata, o in una qualsiasi delle tre giornate del WMF, si potranno realizzare colloqui di lavoro o incontri b2b con partecipanti e aziende presenti. All’interno del WMF si svolge anche la Digital Job Fair, fiera dedicata ai professionisti e alle aziende del settore AI & Digital-Tech. Chi vorrà rilassarsi potrà farlo nella Movie Area, una vera e propria sala cinematografica attiva nell’Area Fieristica dove, durante la tre giorni, si potranno guardare i cortometraggi finalisti dell’Innovation Film Fest e altri contenuti extra.

17 GIUGNO

Per l’ultimo giorno della fiera, è prevista l’esibizione della Jet Suit di Gravity nell’Area Fieristica. Anche il Mainstage ospiterà momenti di spettacolo e intrattenimento: tra i numerosi ospiti ci saranno Giorgia Fumo – Stand-up comedienne, Alessandro Masala – fondatore di Breaking Italy che dialogherà con Favij e Jakidale sull’evoluzione di Youtube e sui suoi trend, e i content creator LolloBarollo e Roccotnl, che condivideranno il proprio brio creativo con il pubblico del WMF. Per gli appassionati di content creator è in programma il panel “La Creator economy e la regolamentazione della figura professionale del Creator” sull’open stage Content Creators, in cui player del settore e rappresentanti istituzionali si confronteranno e offriranno ai partecipanti interessanti spunti di riflessione e di cultura.