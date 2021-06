Afghanistan, al volo italiano diretto a Herat impedito sorvolo Emirati Arabi: Farnesina convoca ambasciatore

HERAT – Al volo KC767 pilotato dal Maggiore Valentina Papa dell’Aeronautica militare, con a bordo soldati italiani, tra cui il Ten. Col. Paglia, e alcuni giornalisti diretti ad Herat per la cerimonia di ammaina bandiera simbolica alla presenza del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato impedito il passaggio nello spazio aereo degli Emirati Arabi, nonostante il piano di sorvolo autorizzato. Dopo l’atterraggio in Arabia Saudita il piano di volo per raggiungere Herat è stato modificato e i passeggeri hanno finalmente raggiunto destinazione dopo diverse ore.

Su istruzione del ministro Luigi Di Maio, il segretario generale del ministero degli Esteri ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato alla Farnesina l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Omar Al Shamsi: così in una nota il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. “Il segretario generale – si legge nel comunicato – ha manifestato all’Ambasciatore la sorpresa e il forte disappunto per un gesto inatteso che si fa fatica a comprendere”.