Amici 22, Angelina fa ballare tutti con ‘Ci pensiamo domani’

ROMA – A due settimane dalla presentazione ad Amici 22, il nuovo inedito di Angelina, ‘Ci pensiamo domani’, è già diventato virale. Il brano si discosta dalle sonorità più intime delle sue precedenti canzoni ‘Mani vuote’ e ‘Voglia di Vivere’, esplorando l’allegria e la leggerezza dei ritmi dell’estate.

CI PENSIAMO DOMANI, IL TESTO DEL NUOVO INEDITO DI ANGELINA

Le lunghe giornate

la pubblicità incollata sul tram

come i tuoi occhi su di me

domenica dolce

che dolce far niente

e rimandare gli sbatti

e tutte quelle storie tristi

stare con te

sabato scorso non mi hai detto niente alla festa

parole perse, usa e getta, ora lasciale andare

Come se, come se, come sere d’estate

che ti lasciano il segno

e lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no

che mi stressa

non la voglio quando torno in città

tanto non m’importa

ma ma male che vada

ci pensiamo domani

e se nasce un problema poi scivola via

via come una macchina sull’autostrada del sole

Partiamo da zero

scappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereo

le dune come cuscini, pianeti lontani

restiamo vicini a casa tua

poi si sta troppo bene

chiudiamo le persiane e andiamo dovunque potremmo scappare e non dire niente ma

cambio discorso

e dai lasciamoci andare

Come se, come se, come sere d’estate

che ti lasciano il segno

e lo so, lo so quanto vale un errore

quanto è bello sbagliare

niente fretta, no

che mi stressa

non la voglio quando torno in città

tanto non m’importa

ma ma male che vada

ci pensiamo domani

e se nasce un problema poi scivola via,

via come una macchina sull’autostrada del sole