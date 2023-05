Oroscopo dell’8 Maggio

07/05/23-06/06/23, VENERE IN CANCRO: L’AMORE RIGENERANTE

Venere (Pianeta che governa relazioni, amore, creatività, denaro, benessere psicofisico) entra il 07/05 nel Segno del Cancro (Archetipo che evoca emozioni, inconscio, famiglia, passato, maternità, creazione, romanticismo, dolcezza, tenerezza) per restarvi fino al 6 di Giugno. Si tratta di un transito che, nelle prossime ore, va ad addolcire la turbolenza dell’Eclissi in corso. Le relazioni si tingono così di affettuosità, necessità di contatto fisico, romanticismo, cura del prossimo. Gentilezza, comprensione, femminilità, esternazioni affettive, empatia, sono le modalità espressive di questa Venere che come lato oscuro può celare un eccesso di emotività. E’ una Venere che tende frequentemente a guardare al passato e che necessita quindi di uno scatto di coraggio e consapevolezza per staccarsi da situazioni stagnanti. Si tratta quindi di un passaggio che favorisce, nel contesto della Eclissi, l’elaborazione del nostro passato. Il transito incoraggia anche: manifestazioni di emozioni e sentimenti (che verranno elaborate dalla Eclissi), attività artistiche, creative, questioni familiari, affari legati a case, immobili, professioni a domicilio o presso il proprio domicilio, così come quelle legate alla cura e all’assistenza del prossimo. In Astrologia Karmica Venere in Cancro rappresenta la necessità dell’Anima di impostare relazioni sentimentalmente nutrienti, fronte a vite precedenti nelle quali le relazioni umane possono essere essere state aride, sterili, non empatiche. E’ la massima espressione del potere femminile: mi vengono in mente gli Archetipi dei Tarocchi “L’Imperatrice” e “La Luna”.

Durante il passaggio Venere in Cancro sarà:

-sestile a Giove: Relazioni positive.

-quadrata a Nettuno e sestile a Mercurio: Stimola talenti artistici e creatività.

-sestile a Urano: Stimola relazioni improntate su: originalità, estro, libertà. Colpi di fulmine: occhio, la freccia di Cupido è in agguato!

-in trigono a Nettuno: creatività, preveggenza, intuizioni, idealizzazioni.

-quadrata Plutone: è l’opportunità di sanare definitivamente sospesi legati al passato e al karma. Ci troviamo di fronte ad enormi rilasci karmici, favoriti da Venere di concerto all’Eclissi.

Per rappresentare Venere in Cancro e la sua capacità nutriente scelgo (da buon Cancro con Luna in Pesci quale sono) una delle pagine più belle della letteratura di tutti i tempi: Delitto e Castigo dal genio di Fedor Dostoevskij, non a caso Segno d’Acqua. Quando ci nutriamo con una sana alimentazione il nutrimento ha un effetto rigenerante sul corpo; quale è il cibo più rigenerante per l’Anima se non l’Amore? Facciamoci cullare da Venere in Cancro nel corso della tormentata Eclissi in Scorpione. Dostoevskij parla in quest’ opera dell’effetto rigenerante dell’Amore. E’ l’amore che spinge alla fede, alla ricostruzione dell’io perduto, al riequilibrio interno che si credeva smarrito. E’ l’Amore per la vita che ci consente di amare o ri-amare noi stessi e di conseguenza l’Altro. Il Cancro come Archetipo della Madre rappresenta dunque l’Amore per la Vita e le potenzialità dell’Amore insite nella Vita stessa. E’ questa la sfida del transito incarnata dall’Archetipo del Cancro evoluto: l’amore non deve essere qualcosa di emotivamente destabilizzante o decentrante, ma al contrario nutrimento reciproco e stabilità emotiva, possibili solo dopo aver raggiunto una salda autonomia individuale ed emotiva.

“Ad un tratto si trovò in presenza di Sonia. Essa si era avvicinata senza far rumore e si era seduta vicino a lui. Incontrando il prigioniero gli sorrise con fare amabile e lieto, ma gli tese la mano con la consueta timidezza. Essa gliela offriva timidamente, e qualche volta non gliela porgeva neppure, come se avesse temuto di vederla respinta. Egli pareva prendere la mano con ripugnanza, pareva sempre in collera quando vedeva la giovinetta, e qualche volta questa non poteva ottenere da lui neppure una parola. Vi erano dei giorni in cui essa tremava dinanzi a lui e se ne andava profondamente afflitta. Ma, questa volta, le loro mani si confusero in una larga stretta; Raskolnikov guardò Sonia rapidamente, non disse una parola e chinò gli occhi. Erano soli nessuno li vedeva. La guardia si era momentaneamente allontanata. Improvvisamente, e senza che il prigioniero sapesse il perchè, una forza invincibile lo gettò ai piedi della giovinetta. Egli pianse e abbracciò i ginocchi. Nel primo momento essa ne fu spaventata e il suo viso divenne livido. Si alzò vivamente e tutta tremante guardò Raskolnikof. Ma quello sguardo bastò per farle capire ogni caso. Un’immensa felicità brillò nei suoi occhi raggianti: nessun dubbio più che egli l’amasse e d’infinito amore; quel momento era giunto finalmente…. Gli occhi erano pregni di lacrime. Tutti e due erano pallidi e macilenti, ma sui loro visi malaticci brillava già l’aurora di una rigenerazione, di una risurrezione completa. L’ amore li rigenerava: il cuore dell’uno rinchiude una inestinguibile sorgente di vita per il cuore dell’altra. Raskolnikof non ignorava che la nuova vita non gli sarebbe stata concessa così facilmente, e che avrebbe dovuto acquistarla al prezzo di lunghi e penosi sforzi. Ma qui comincia una seconda storia, la storia della lenta rinascita di un uomo, della sua rigenerazione progressiva, del suo graduale transito da una vita ad un’altra. Potrebbe, questo, essere l’argomento di una nuova narrazione; quella che abbiamo voluto offrire al lettore è terminata”.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Favoriti i contatti di lavoro. Noterai che proprio oggi c’è più sicurezza nelle tue azioni. In amore puoi perdonare o dare un ultimatum…

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Una giornata di recupero; è arrivato il momento di prendersi una pausa, recuperare ottimismo ed energia. La giornata è certamente dalla tua parte, incontri positivi!

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Nei rapporti familiari ma anche nell’ambito del lavoro c’è tanta confusione o forse è solo stanchezza. Giornata in cui anche le coppie di lunga data possono maturare qualche piccolo dissenso.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Se hai una proprietà che vuoi vendere non chiedere più di quello che si può ottenere, devi recuperare fiducia nell’amore dopo una delusione. Sei più distratto del solito.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Ora le questioni di lavoro interessano quasi più dell’amore. Non pensare negativo perché è l’ultima cosa da fare in questo particolare e importante periodo.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Osserva gli altri prima di discutere, ma fai affidamento sulle intuizioni che avrai. Amore contrastato, ma interessante, ritorni di fiamma.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Non solo le tue idee sono più chiare, ma addirittura entro qualche settimana sarà possibile risolvere un problema di famiglia o personale. I rapporti di collaborazione sono soggetti a qualche cambiamento di lieve entità. Sfera sentimentale appagante…

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre In amore non senti di aver persone dalla tua. Affronta situazioni che non sempre possono essere gestite in prima persona.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Attimi di perplessità nelle storie che sono nate in modo precario. Oggi evita qualche provocazione di troppo…

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Contatti importanti per decidere un cambiamento di lavoro, in questi giorni vorresti cambiare tutta la tua vita. Dovrai utilizzare al meglio la tua saggezza.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Potrai iniziare a prendere iniziative e a seguire con più attenzione i tuoi affari. Hai voglia di ricominciare.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Avrai la capacità di recuperare una grande energia positiva e in amore giorno dopo giorno ti sentirai sempre più innamorato. Evita situazioni che possono complicarsi. Rimanda affari e colloqui di lavoro, nel complesso comunque sei forte!