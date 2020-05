Coronavirus, a Verona le mascherine con il volto di Mussolini. Pd: “Vanno sequestrate”

VENEZIA – “Ancora una volta per colpa di quattro stupidi l’immagine di Verona viene danneggiata. È intollerabile che nella citta’ medaglia d’oro per la Resistenza circolino mascherine con l’effige di Mussolini, responsabile delle leggi razziali, del massacro di migliaia di italiani in una guerra a fianco di Hitler e della distruzione del nostro Paese”. Cosi’ il parlamentare veronese Diego Zardini, che chiede al prefetto Donato Giovanni cafagna e alle autorita’ giudiziarie di “provvedere immediatamente al sequestro di questi gadget dell’orrore e di denunciare l’azienda produttrice per apologia del fascismo”.

Anche perche’ “in questo momento cosi’ delicato abbiamo bisogno di tutto, tranne che di dare visibilita’ a imbecilli che nulla sanno di Verona e della sua storia”, conclude Zardini.