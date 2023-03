Amadeus non perde tempo: “Sto già pensando a Sanremo 2024, ad alcuni nomi e idee”

ROMA – “Chi ha tempo non aspetti tempo” e – da buon direttore artistico – Amadeus si fa trovare pronto. Il conduttore annuncia di essere già al lavoro per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, ovvero quella del 2024.

“Sto già pensando alla scenografia, già ad alcuni nomi, ad alcuni cantanti e ad alcune idee che vorrei mettere in piedi. Tra un po’ comincerò a lavorarci”, dice l’uomo dei record. Il 60enne è reduce da quattro edizioni che hanno incollato milioni di telespettatori davanti lo schermo, con una crescita di anno in anno del pubblico più giovane. E, ora che ci si dirige verso il quinto Sanremo di Amadeus, la curiosità aumenta.

Per questo il direttore artistico si prepara con grande anticipo, per regalare la festa che tutti si aspettano. “Avendo un contratto anche per il prossimo anno- spiega- è giusto non perdere tempo”. I risultati Amadeus, però, li raccoglie anche sul fronte classifiche: sono 12 i brani dell’ultima edizione già disco d’oro.