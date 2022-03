Al lavoro ma positivo al Covid, si dimette il direttore generale dell’Arpab

POTENZA – “Come mi è stato chiesto e come avevo promesso, in questo preciso istante mi sono dimesso dalla direzione generale dell’Arpab”. Lo ha scritto su Facebook Antonio Tisci, sospeso un mese fa dal suo incarico dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi dopo essere stato denunciato dai carabinieri Nas per essere stato sorpreso a lavoro negli uffici dell’agenzia nonostante fosse positivo al Covid.

Fonti della Regione confermano alla Dire che Tisci ha inviato lettera formale di dimissione al presidente tramite pec. Di conseguenza “la lettera di dimissioni annulla un eventuale decreto di revoca dell’incarico da parte del presidente della Regione”, spiegano ancora alla Dire dallo staff di Bardi. Le dimissioni arrivano a scadenza dei termini necessari alla presentazione delle proprie controdeduzioni da parte di Tisci a seguito della sospensione. Controdeduzioni effettivamente presentate dal direttore dell’Arpab e alle quali sarebbe dovuto seguire, per prassi, un atto formale di Bardi. Oggi, invece, le dimissioni.

“Me ne vado, conscio di aver speso ogni energia possibile per l’agenzia – ha sottolineato Tisci -. In questi giorni mi sono chiesto in cosa avessi sbagliato e se correggerei qualcosa. La risposta è no. Rifarei tutto nello stesso modo consapevole, che la denuncia è stato solo un pretesto”. Tisci ha poi precisato: “Me ne vado dopo una denuncia per la quale ancora non ho ricevuto né sanzione né comunicazione giudiziaria. Cercavano un pretesto, è stata una caccia all’uomo, hanno avuto la preda. Me ne vado tranquillo – ha concluso – nella mia coscienza, sereno e consapevole di aver fatto il mio dovere dal primo all’ultimo giorno”.