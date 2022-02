Al lavoro positivo e senza green pass, Bardi sospende dirigente dell’Arpab

POTENZA – I consiglieri regionali della Lega di Basilicata, Dina Sileo, Giovanni Vizziello e Pasquale Cariello hanno presentato questa mattina un’interrogazione a risposta scritta, indirizzata al presidente della giunta regionale, Vito Bardi, sulla sospensione dell’avvocato Antonio Tisci dalle sue funzioni di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di Basilicata (Arpab). La sospensione è avvenuta a seguito della denuncia dei Nas per violazione delle norme in vigore contro la diffusione del Coronavirus, in quanto Tisci è stato trovato sul posto di lavoro nonostante fosse positivo al Covid e senza green pass.



“Pur confidando nell’attenta analisi delle questioni da parte del presidente – affermano i consiglieri – stigmatizziamo ancora una volta il comportamento del direttore generale Arpab e chiediamo di conoscere il contenuto delle controdeduzioni presentate e i provvedimenti che Bardi intende adottare a seguito di tale grave condotta”. Oggi Tisci ha presentato le proprie controdeduzioni a seguito delle quali Bardi deciderà la revoca o meno dell’incarico.