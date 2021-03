Meghan: “Ho pensato al suicidio”. Intervista con Harry da Oprah su Tv8

ROMA – Dai pensieri suicidi della Duchessa di Sussex, alle preoccupazioni della Casa Reale per il colore della pelle di suo figlio, prima della nascita. Sono alcune delle rivelazioni shock rilasciate a Oprah Winfrey da Meghan Markle e dal principe Harry, nel corso di una lunga intervista, della durata di circa 2 ore. Lo speciale, trasmesso il 7 marzo sulla CBS Television Network negli Stati Uniti, andrà in onda anche in Italia in prima serata (ore 21.30) il 9 marzo su Tv8. Ad annunciarlo è stata Sky Italia. Nel corso dell’intervista Meghan parlerà del suo arrivo in Inghilterra, dei rapporti con la regina e della discussione con Kate Middleton poco prima delle nozze. Rivelerà inoltre di essersi sposata segretamente con il principe Harry prima del sì sotto i riflettori del mondo intero. Raggiunta quindi dal consorte, i due racconteranno delle pressioni subite a Corte e della loro nuova vita in America.