Rimpasto giunta Lombardia, Fontana conferma Moratti al Welfare: “Gallera era stanco”

MILANO – “Voglio ringraziare i tre assessori che si sono impegnati in questi anni: Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. In particolare l’assessore Gallera ha svolto un lavoro molto pesante in questi ultimi mesi, era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annunciando stamane il rimpasto di giunta che vede confermata Letizia Moratti come vicepresidente e nuovo assessore al welfare della Regione.

Per il governatore, Attilio Fontana, è fondamentale ritrovare la forza con cui la Regione “ha corso negli anni scorsi”. E per questo servono “forze fresche”. Oltre a Letizia Moratti i nuovi ingressi in giunta, come annunciato, sono: l’ex ministra leghista del Conte uno Alessandra Locatelli alla Solidarietà sociale, Famiglia, Pari opportunità e Disabilità e l’altro leghista Guido Guidesi, anche lui sottosegretario nell’ex governo gialloverde, allo Sviluppo economico che era dell’azzurro Alessandro Mattinzoli, che ha comunque conservato il posto nell’esecutivo. Confermato il sacrificio di Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera, con l’ex titolare al welfare che ha resistito per mantenere un posto fino a ieri sera.

La compensazione a Forza Italia arriva con l’aumento di deleghe all’ex vicepresidente Fabrizio Sala, che ottiene Istruzione (prima appannaggio di Melania Rizzoli), Università, Innovazione, Ricerca e Semplificazione. Stefano Bruno Galli del Carroccio rimane alla Cultura e la stessa Rizzoli prende Formazione e Lavoro. Alessandro Mattinzoli di Forza Italia, in bilico fino all’ultimo minuto, ha le deleghe all’Housing sociale e alla Casa

NUOVO RUOLO PER BOLOGNINI: DELEGA SPECIALE SU MILANO

Nel rimpasto voluto e guidato da Matteo Salvini viene a maturazione anche un nuovo ruolo– in proiezione della campagna elettorale per Milano- per Stefano Bolognini, commissario del Carroccio sotto la Madonnina. Bolognini con l’ingresso della Locatelli perde il suo assessorato, ma conquista le deleghe allo Sviluppo e citta’ metropolitana, Giovani e Comunicazione. Incarico ritagliato appunto su Milano. Con l’arrivo di Letizia Moratti, figura molto vicina a Silvio Berlusconi, la Lega avra’ probabilmente carta bianca per candidare alle amministrative milanesi il manager Roberto Rasia Dal Polo. Fontana, che ha rinviato a domani per un’altra conferenza stampa coi nuovi assessori ha annunciato anche i nomi dei sottosegretari: Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza che assorbira’ la delega allo sport che era di Cambiaghi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.

BERLUSCONI: “GIUNTA PRESTIGIOSA, MORATTI L’HO VOLUTA IO“

La nuova squadra di governo della regione Lombardia presentata oggi dal presidente Fontana rilancia e rafforza il ‘modello Lombardia’ con apporti di assoluto prestigio. Fra essi, particolarmente significativo quello di Letizia Moratti, che assume la vicepresidenza e la delicata responsabilità del Welfare, prendendo quindi la guida del sistema sanitario lombardo nel momento più delicato del contrasto alla pandemia da Covid-19. Sono certo che la signora Moratti dimostrerà in questo difficile incarico la stessa autorevolezza, determinazione ed efficienza di cui ha dato tante volte prova, come ministro del mio governo, come presidente della Rai, come sindaco di Milano che ha portato l’Expo nel capoluogo lombardo nonché come imprenditrice e manager di primo piano unanimemente stimata”. Lo dice Silvio Berlusconi, che ricorda: “Ho voluto personalmente Letizia Moratti in questo ruolo, a fianco del presidente Attilio Fontana, per rafforzare ulteriormente, con la sua credibilità e il suo prestigio, l’efficienza e l’autorevolezza della guida della regione-simbolo del buon governo del centrodestra. La presenza degli altri assessori di Forza Italia, Alessandro Mattinzoli, Melania Rizzoli e Fabrizio Sala completa l’apporto di grande qualità che gli azzurri da sempre garantiscono in giunta come nel Consiglio regionale lombardo.