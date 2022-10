L’Università di Bologna apre uno sportello contro la violenza di genere

BOLOGNA – All’Università di Bologna apre lo Sportello contro la violenza di genere per studentesse e studenti, personale tecnico amministrativo, personale docente e ricercatore, collaboratrici e collaboratori a vario titolo con l’Ateneo, Cel (Collaboratori ed esperti linguistici), lettrici e lettori, tutor didattici e linguistici, assegniste e assegnisti di ricerca. Ne danno notizia lo stesso Ateneo e la Casa delle donne per non subire violenza, che gestirà il servizio.

TUTTI I SERVIZI SARANNO GRATUITI E ANCHE IN LINGUA INGLESE

Lo sportello, si legge, “considera le violenze e le discriminazioni di ogni tipo e si rivolge a coloro che hanno subito o subiscono violenza, dalle forme più gravi alle forme più nascoste, fino alle discriminazioni di genere, al sessismo, alle molestie legate all’appartenenza di genere, all’identità e all’orientamento sessuale”. Tutti i servizi sono gratuiti (con maggiori informazioni disponibili sul portale di Ateneo), offerti anche in lingua inglese e garantiti anche a distanza per una copertura MultiCampus. Attivo a distanza da mercoledì 12 ottobre e in presenza su appuntamento, a partire dal 19 ottobre, in via Ranzani 14 ogni mercoledì dalle 12 alle 17, lo sportello è gratuito e raggiungibile via mail, telefono o Whatsapp, e sarà presentato, in occasione di Alma Mater Fest, nel corso della tavola rotonda ‘Contro la violenza di genere: il nuovo servizio dell’Alma Mater per non subire violenza’, in programma lunedì alle 16 in Aula Poeti di Palazzo Hercolani, in strada Maggiore 45.

