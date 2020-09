Russia, l’ospedale di Berlino: “Navalnyj uscito dal coma indotto”

ROMA – Aleksej Navalnyj e’ uscito oggi dal coma farmacologico e le sue condizioni di salute sono migliorate: lo ha reso noto l’ospedale berlinese della Charite’, dove l’oppositore russo e’ ricoverato.

Secondo i dottori, Navalnyj risponde agli stimoli verbali e viene progressivamente abituato a fare a meno del ventilatore.

In una nota, diffusa anche sui social network, si sottolinea pero’ che non si possono escludere “conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento” che l’oppositore avrebbe subito in Russia.